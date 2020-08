Acqua razionata a Vasto a causa di problemi d'inquinamento da fenoli che hanno obbligato la Coniv bloccare il potabilizzatore delle acque del Trigno. Lo annuncia Domenico Scutti, presidente della Sasi, la società che gestisce il servizio idrico integrato (acqua, fogne e depurazione) in 92 comuni su 104 della provincia di Chieti.

"Nella giornata di ieri, martedì 22 gennaio, la Coniv", società che, per conto del consorzio industriale del Vastese, si occupa dei depuratori di San Salvo e Montenero di Bisaccia, "ha comunicato ai nostri uffici la decisione di sospendere l'erogazione dell'acqua dal suo impianto di potabilizzazione.

In relazione a questo accadimento la Sasi comunica che, a causa della suddetta emergenza, l'orario in cui sarà assicurato il servizio a Vasto e Vasto Marina sarà il seguente: dalle ore 7 alle ore 13.

Si potranno avere piccole variazioni nell'erogazione in funzione della quantità d'acqua presente nei serbatoio. Ci scusiamo del disservizio e attendiamo fiduciosi nuove comunicazioni da parte di Coniv, in merito al ripristino del servizio a regime normale".