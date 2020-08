"Nel giro di due mesi apriremo il cantiere", dice Marco Marra, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vasto. Sessanta giorni per espletare la gara d'appalto e cominciare i lavori che dovranno trasformare via San Rocco da stradina di campagna a strada adeguata alla new town che le è sorta intorno nello sviluppo edilizio senza sosta e spesso sregolato che Vasto ha subito negli ultimi quindici anni.

Le lettere d'invito vengono recapitate in questi giorni a una quindicina di imprese della zona. "Poi serviranno due settimane per consentire alle ditte di formulare le loro offerte e altri 25 per la gara d'appalto in cui verranno affidati i lavori. In due mesi apriremo il cantiere", promette Marra. "Durante gli interventi del primo lotto, 400 metri in tutto, espleteremo le procedure burocratiche per il secondo, in modo da completare i lavori in tempi ragionevoli. La sicurezza stradale sarà al primo posto nel Piano delle opere pubbliche 2013. Non solo via San Rocco, che verrà allargata e dotata d'illuminazione e marciapiedi, ma anche il rifacimento di via del Porto, via San Sisto e la definitiva sistemazione delle rotatorie provvisorie in via Ciccarone e sul tratto nord di corso Mazzini. Tutto questo anche se la Regione ha bocciato il nostro progetto di sicurezza stradale, che pure si era classificato al quarto posto in Abruzzo. Il governo regionale ha finanziato il quinto, il sesto e il settimo progetto, ma non il nostro. Inspiegabilmente".