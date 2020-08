Non per tutti è facile e automatico svolgere piccole, ma importantissime azioni come leggere, scrivere e fare di calcolo. In particolare, circa il 4% della popolazione italiana (almeno un milione e mezzo di persone) convive, consapevolmente, con i Disturbi Specifici dell'Apprendimento, vale a dire con problemi come la dislessia (il più noto, riguardante la lettura), la disgrafia (scrittura), la discalculia (calcoli) o la disortografia (traduzione dei suoni in simboli grafici). Molti altri convivono con essi senza saperlo.

I disturbi specifici dell'apprendimento riducono considerevolmente la possibilità di accedere alla conoscenza e tale disagio si riflette soprattutto sui piccoli scolari, ovvero su coloro che si affacciano per la prima volta al mondo della lettura e della scrittura.



I bambini dislessici, infatti, possono leggere e scrivere o fare i calcoli, ma riescono a farlo solo impegnando al massimo le loro capacità ed energie, poiché non lo possono fare in maniera automatica. Essi perciò si stancano rapidamente, commettono errori, rimangono indietro con i programmi, non imparano. La difficoltà può essere più o meno grave e tuttavia questi bimbi sono intelligenti e - di solito – vivaci e creativi.



Per ridurre l'interferenza di tali disturbi, è possibile ricorrere all'ausilio di strumenti compensativi e dispensativi, appositamente previsti dalla normativa italiana, ma attualmente poco usati. Ad occuparsi di questo, nel nostro Paese, vi sono organizzazioni come l'AID (Associazione Italiana Dislessia) che ha dato il proprio positivo contributo sia nella Legge 170/2010 che nelle Linee guida del 12/07/2011.

Per quanto riguarda il nostro territorio, una realtà predominante per queste iniziative è il Centro Polivalente La Città del Sole Vasto, con il suo il Laboratorio didattico metacognitivo per i DSA, che accoglie bambini e ragazzi del comprensorio vastese tutti con diagnosi di DSA.

Il suddetto centro adesso è convenzionato con ANASTASIS, una cooperativa che realizza soluzioni tecnologiche per favorire l’integrazione e l’inclusione sociale e scolastica sul versante scientifico e tecnologico finalizzati ai disturbi specifici di apprendimento. Ciò significa che i bambini e i ragazzi DSA assieme alle loro famiglie, oltre ad avere personale esperto in materia psicopedagogica, metodologica e didattica, avrà adesso anche un contesto informatico e digitale che permetterà l’uso di computer e programmi compensativi per supportare i ragazzi nel proprio percorso verso l’autonomia nello studio a casa e a scuola e nell’acquisizione di competenze.

Il laboratorio è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e accoglie bambini e ragazzi di ogni ordine e grado. Il Laboratorio è arricchito anche di uno sportello di ascolto nato per il sostegno alle numerose famiglie che chiedono aiuto: “Perché mio figlio, nonostante l'applicazione e l'intelligenza nella norma, presenta svariate difficoltà scolastiche?”.

Per info:

Centro Polivalente

La Città del Sole.Vasto

Via Incoronata, 96

Tel: 0873/391510

scuolacittadelsole@virgilio.it

www.centrocittadelsole.it