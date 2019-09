Il Movimento Vasto Pedala, per la sensibilizzazione all'uso della bicicletta e alla mobilità sostenibile, propone per domenica 27 gennaio 2013 una tranquilla passeggiata in bici per le vie della città.



L'appuntamento è alle ore 10.30 nel parcheggio Baden Powell (di fronte la Pasticceria La Vastese) e in gruppo si raggiungerà il centro storico. Sarà la prima occasione per conoscersi di persona e per condividere idee a proposte.



Per maggiori informazioni

Facebook

Alberto 338.9675721

Roberto 339.5368352