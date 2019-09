La BCC Vasto Basket ha rinnovato le cariche societarie per la stagione 2013. Anche per quest'anno sarà Giancarlo Spadaccini a guidare il sodalizio biancorosso che dal 1971 promuove la pallacanestro tra i giovani della città. "La soddisfazione maggiore -ha affermato Spadaccini- è quella di aver coinvolto tante persone nel nostro progetto. Nel consiglio direttivo ci sono molti nomi nuovi. Ma le porte della Vasto Basket sono aperte a tutti coloro che sono appassionati di questo sport e vogliono venire a darci una mano e portare le loro idee, per far crescere un movimento che oggi conta centinaia di iscritti".

Il consiglio direttivo 2013

Presidente onorario: Remo Salvatorelli

Presidente: Giancarlo Spadaccini

Vicepresidenti: Fabio Salvatorelli e Nicola Galante

Dirigente responsabile: Francesco Tomassoni

Consiglio direttivo: Graziano Marcovecchio, Marco Marino, Rino Flocco, Antonio Spadaccini, Nicola Cicchini, Domenico Cianciosi, Renzo Fioriti, Angelo Pollutri, Alfredo Bontempo, Mario Spadaccini, Anna Petrucci, Norma Terrei, Beatrice Laudadio, Elisa Notarangelo, Maria Rita Ruzzi, Luigi Marcello, Franco Menna, Alberto Luciani, Ivano Caprara, Lucio Di Fonzo, Gaetano Quagliarella, Christian Spadaccini, Ezio Di Santo.

Marketing e comunicazione: Giuseppe Ritucci