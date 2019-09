Finisce 0-0 tra le formazioni Juniores di Vastese e United Cupello, risultato giusto al termine di una gara equilibrata che la Vastese avrebbe potuto vincere sfruttando meglio un calcio di rigore concesso a metà del secondo tempo. Buona anche la prova degli avversari che hanno nella difesa il loro punto di forza. Nonostante il pareggio la squadra allenata da Michele Stivaletta resta al secondo posto a un punto di distanza dalla coppia di testa composta da S.Anna Chieti e Fossacesia, che però devono recuperare una partita. Mancano ancora due giornate al termine del girone di andata, il campionato è ancora lungo e i biancorossi possono continuare a puntare alla vittoria finale, anche oggi hanno dimostrato di avere tutte le possibilità per farcela, ma qualche assenza e un campo reso pesante dalla pioggia, ne hanno limitato il potenziale.

La cronaca. L'avvio di partita è equilibrato, le squadre fanno fatica a giocare, i padroni di casa hanno delle buone opportunità per andare al tiro, ma non sono concreti e provano la conclusione solo in poche occasioni. La prima azione degna di nota è al 24' quando si fa avanti il Cupello che impegna Delle Donne con un tentativo potente di Paolo D'Ovidio, i locali rispondono dieci minuti dopo con Piras che entra in area sulla sinistra e lascia partire un diagonale che viene neutralizzato da Anton. Nel primo tempo sono poche le occasioni pericolose da entrambe le parti.

Al 2' della ripresa Giorgio Finamore, al rientro dopo l'infortunio, mette in mezzo dalla sinistra, sul pallone si lancia Angelo Finamore che non riesce a deviare per poco, al 16' Cupello pericoloso con Ferrara che avanza verso la porta avversaria e da buona posizione manda sopra la traversa. Al 23' la Vastese ha l'occasione per portarsi in vantaggio, Piras subisce un fallo in area e cade a terra, l'arbitro D'Annunzio concede il rigore, batte Antonino, ma Anton non si fa sorprendere e para. I biancorossi non si perdono d'animo e continuano a cercare la rete del vantaggio, al 27' un colpo di testa di Maia viene bloccato dal portiere ospite, al 33' United in avanti con Fiermonte che calcia fuori, al 38' Angelo Finamore svetta di su un traversone di Ayoub, ma è troppo debole per impensierire Anton, al 40 ancora Fiermonte in avanti, ma il suo tentativo di testa viene bloccato da Delle Donne. La prossima partita è in programma in trasferta contro il Caldari lunedì 28 gennaio alle ore 15.00

Al termine della partita l'allenatore Michele Stivaletta si è detto soddisfatto: "Sono molto contento della prestazione dei miei ragazzi, anche perchè è arrivata contro un avversario forte e su un campo che non ha di certo aiutato il nostro tipo di gioco. Sono molto fiducioso per il prosieguo della stagione, andando avanti con questo atteggiamento e questa mentalità possiamo toglierci delle belle soddisfazioni. Abbiamo iniziato molto tardi ad allestire la squadra, se a settembre, quando non sapevamo nemmeno dove ci saremmo allenati e con chi, mi avessero detto che a questo punto della stagione saremmo stati in questa posizione di classifica, non ci avrei creduto. Adesso però dobbiamo fare anche meglio, perchè abbiamo tutto il potenziale e le capacità per riuscirci".



Tabellino

Vastese-United Cupello 0-0

Vastese: Delle Donne, Torrione, D'Adamo, Maia, Pantalone, Savino, Finamore G. (9' st Ayoub), Piras, Finamore A., Di Laudo, Antonino. A disposizione Schiavone, Trofino, Moretta, Ierbs, Bucciarelli, Chiari. Allenatore Stivaletta

United Cupello: Anton, D'Ovidio P., D'Ottavio, Porfino, Wogerbauer, Fiermonte, Biasi, Vitelli (28' st Saraceni), Pollutri, Ferrara (44' st D'Ovidio C.), Ninni (36' st Ucci). A disposizione Di Fabio, D'Addiego, D'Aloisio, Di Giacomo. Allenatore Di Tarquinio

Arbitro: D'Annunzio di Vasto