Sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale n. 1 del 4 gennaio 2013 è stato pubblicato il bando di concorso, per esami, per l’ammissione di 53 allievi ufficiali del “ruolo normale” al 1° anno del 113° corso dell’Accademia della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2013-2014.



Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che abbiano compiuto, alla data del 1 gennaio 2013, il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiduesimo (siano nati, cioè, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1991 ed il 1° gennaio 1996 – estremi inclusi) e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti dal decreto interministeriale 12 aprile del 2001, ma anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell’anno scolastico 2012/2013.



La domanda di partecipazione va compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it – area “concorsi online” entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire entro il 4 febbraio 2013.



Sul predetto sito internet è possibile acquisire ulteriori e più complete informazioni di dettaglio sui concorsi.