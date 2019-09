Incontriamoci ! è l’invito rivolto dagli insegnanti della Scuola Primaria “G. Spataro” e dal dirigente scolastico Prof.ssa Maria Cauli, a tutti i genitori degli alunni dell’ultimo anno delle Scuole dell’Infanzia della città i quali devono decidere per l’iscrizione dei loro figli alle classi prime di scuola primaria.

L’invito è per giovedì 24 gennaio 2013, dalle ore 16,00 alle 19,00, presso la sede della Scuola “G. Spataro” ubicata in via Dante Gabriele Rossetti (scuola facente capo, dal 1° settembre 2012 all’Istituto Comprensivo n°1 ed avente sede di Presidenza presso la Scuola “Paolucci”, in via Madonna dell’Asilo n° 35).

L’attenzione di tutto il Comprensivo n° 1 è, dunque, focalizzata sull’ingresso dei piccoli, futuri utenti del servizio scolastico: una sfida, questa, sempre molto coinvolgente che richiede l’impegno sinergico delle famiglie, degli insegnanti e dell’Istituzione Scolastica.

Gli insegnanti della Primaria “Spataro” dalle risorse professionali valide e consolidate, sono, di conseguenza, in ansiosa attesa dei genitori dei piccoli alunni ed il loro intento è quello di presentare ad essi la proposta educativa che si concretizza in un P.O.F. ricco e sempre teso a far acquisire agli allievi le competenze di base ineludibili per una formazione armonica ed in linea con le richieste di una società sempre complessa e problematica, con lo sguardo volto alla continuità degli insegnamenti, per accompagnarli, gradatamente, anno dopo anno, verso la Scuola Secondaria di 1° grado.