Carissimo lettore,

sono trascorsi esattamente quattro mesi da quando Studioware ha presentato ZonaLocale.

Siamo soddisfatti dei risultati finora raggiunti con questo portale dedicato all'informazione sul Vastese e, soprattutto, orgogliosi della stima che ci viene confessata parlando vis a vis con le persone. Questo rappresenta per noi un ulteriore stimolo a continuare sul solco di un'informazione di qualità, libera da interessi di parte, tempestiva, raccolta e vissuta sul campo, quotidianamente.

Le sfide tuttavia continuano. Ecco perché oggi nasce, a due anni dal concept e dopo mesi spesi per la realizzazione, Vasteggiando, un portale turistico dedicato alla città del Vasto e al Vastese.

In questo progetto abbiamo infuso il grande amore e la nostra personale riconoscenza per il territorio in cui viviamo. Siamo consci delle grandi potenzialità turistiche e ambientali proprie di Vasto e del suo entroterra e ci piacerebbe valorizzarle ancora di più.

Vasteggiando, infatti, è il luogo dove accoglieremo i turisti che cercano una destinazione per le loro vacanze, ma sarà anche un portale a disposizione dei vastesi per conoscere manifestazioni ed eventi in programma. Un luogo, dunque, per la completa espressione del nostro territorio in tutte le sue forme migliori e, perché no, un laboratorio di idee per progettare la Vasto del futuro.

Ti invitiamo a visitare il portale, segnalarci le tue impressioni e, se vorrai, a fare un generoso passaparola. Il nostro obiettivo è incidere positivamente già per la prossima stagione estiva, ma questo dipende anche da te.

Grazie per il tempo che ci hai dedicato.

Renato De Ficis - www.vasteggiando.it

Vasteggiando su Facebook (clicca qui)