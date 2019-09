Un'Incoronata Vasto sprecona butta alle ortiche una vittoria strameritata che andava conquistata per rilanciare le ambizioni, ne viene fuori un incredibile pareggio, questa è la sintesi in due righe della sfida tra i biancorossi e il San Buono. Partita a senso unico dal calcio di inizio con l'Incoronata padrona incontrastata del gioco con un ritmo altissimo, volate offensive incessanti fino al gol di Priolo che sblocca l'incontro, poi sembra andare tutto in discesa per i ragazzi di mister Budano che sciupano innumerevoli occasioni per raddoppiare, complice anche la buona prestazione del portiere ospite, ma la prima frazione si chiude con un solo gol di vantaggio.

Nella ripresa l'Incoronata riduce leggermente il ritmo partita, tutto sembra andare liscio, i vastesi sfiorano di nuovo il raddoppio in più di un occasione ma la palla non si deposita in rete, fino alla beffa, nell'unica azione offensiva della squadra ospite, il portiere vastese è stato infatti inoperoso per tutta la partita, c'è una mischia in area biancorossa e arriva il gol del pareggio. Sui vastesi scende il gelo, a nulla servono i successivi tentativi per ridare giustizia ad una partita che si doveva vincere. Un pareggio che brucia in casa vastese.





Incoronata Calcio Vasto-San Buono 1-1 (1-0)

Rete Incoronata: 30' Priolo



Incoronata Calcio Vasto: Padoan, Memmo, Butacu, Antenucci, Luongo, Bevilacqua, Fioravante, Verrone, Priolo, Teti, Trentino. A disposizione Galante, Scopa, Campitelli, Cinquina, Augelli, Talia, Monteferrante. Allenatore Budano