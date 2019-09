Tarsu, San Salvo Democratica:

Il sindaco e la sua maggioranza continuano a nascondersi. Questo atteggiamento di tipo pilatesco è quanto di più vecchio si possa usare in politica. Non è più possibile assistere al continuo scaricare su altri responsabilità che lei stessa è chiamata ad esercitare, e tantomeno su chi non governa la città da circa un anno e mezzo. Così facendo, si rischia di diventare patetici. I cittadini vi hanno affidato un altro compito, di governare e non di fare l'opposizione. Vi ripetiamo, esercitatelo se ne siete all'altezza, perché la città ne ha bisogno.



Fate bene a ringraziare gli ex amministratori, perché fin quando hanno governato la città è stata ben amministrata, ed aveva una pressione fiscale tra le più basse d'Italia. Compresa la Tarsu che è di euro 1.20 al mq. Con il vostro arrivo le cose sono cambiate, è aumentata la mensa (e ci risulta che non si mangia bene) è stato introdotto il pagamento per il trasporto degli alunni, avete applicato l' Imu in maniera bizzarra togliendo ai deboli per dare ai forti, con il risultato di mettere in ulteriore difficoltà tante famiglie.

Infine, sulla Tarsu state nascondendo la testa sotto la sabbia come se la vicenda non vi riguardi. Quando si amministra, i problemi, anche quelli più complessi e difficili si governano, e lo si fa con il buon senso e la ragione. Nel merito è bene fare un po’ di chiarezza. Dai dati emerge che l'evasione totale è dell' 8%. Molto al di sotto della media nazionale. Questo significa, a differenza di quanto affermate, che negli anni la lotta all'evasione è stata portata avanti. San Salvo Democratica ritiene che, gestendo direttamente i tributi senza ricorrere all'esterno si potevano evitare errori così come è avvenuto, e si poteva rafforzare la lotta all'evasione dialogando con i cittadini e le imprese. Si è scelta la strada opposta.



E' ridicolo quando si afferma di non sapere dell'invio di 1.500 avvisi di accertamento. Ma in che mani siamo. Avete la testa rivolta all'indietro, con il risultato che è sotto gli occhi di tutti, e vi rifiutate di trovare una soluzione a questa vicenda. Non sappiamo se questo avviene per incapacità o per altro ancora. Avete adottato due pesi e due misure nell'inviare gli accertamenti. Alle imprese è stato recapitato un solo anno, mentre alle famiglie cinque. Chissà perché questo è avvenuto? Sindaco, anche questo è un'eredità del passato?



Non dare risposte a centinaia di famiglie e imprese come voi state facendo è sinonimo di arroganza. San Salvo Democratica ha richiesto la convocazione del Consiglio Comunale, e nel luogo deputato discuteremo e avanzeremo le nostre proposte per andare incontro ai cittadini. Le polemiche e i polveroni mediatici li lasciamo a voi, ma vi ricordiamo per l'ennesima volta che San Salvo ha bisogno di altro.



San Salvo Democratica