Partita dai due volti per la formazione di San Salvo che nei primi due quarti disputa una gara di buon livello tenendo a bada la giovanissima formazione Teramana portandosi anche sul + 15. Nei successivi secondi quarti, la differenza di età, soluzioni d’attacco affrettate rendono la partita più difficile per la formazione di coach Linda Ialacci. A questo va aggiunto l’arbitraggio non proprio all’altezza della coppia Aquilana che fischia un’interminabile serie di falli contro Celenza e compagni, costringendo all’uscita anticipata per 5 falli di praticamente tutto il quintetto titolare: Toth, Tana, Greco, Desiati, Sabatino.



In questa condizione d’emergenza, anche Celenza fuori per una gomitata alla tempia per fortuna senza conseguenze gravi, la formazione di San Salvo non perde la bussola e cerca in tutti i modi di non farsi sfuggire la partita, registrando anche l’ottima prova dei giovani Ippolito e Ludovico, al suo debutto stagionale.



Una serie di tiri da 3 punti messi a segno dai giovani Teramani spingono la partita verso la squadra di casa e alla fine il punteggio finale sarà 88-73. In una buona cornice di pubblico e in un palazzetto di categoria superiore, resta il rammarico di non aver potuto giocare una partita alla pari, troppi i 30 falli fischiati contro gli Amici del Basket a fronte dei 10 fischiati alla formazione di Casa. In settimana coach Linda Ialacci saprà motivare tutto il roster del presidente Antenucci e prepararli a dovere per la difficile trasferta contro la prima della classe, l’Olimpia Mosciano Sabato 26 Gennaio alle 18:30. Tutte i risultati e le news potete trovarli sul sito www.amicidelbasket.it

Tabellino partita:

Teramo: Croce 15, Aleva 6, Ramoni 2, Bucci 5, Di Giandomenico 11, D’ Uva 2, Di Francesco 28, Zansavio 4, Pidani 11, Di Pancrazio 4

San Salvo : Gabriele, Celenza 18, Desiati 12, Toth 11, Tana 7, Di Rosso 4, Brioli 2, Nanni 7, Ippolito 10 Greco, Mancini, Ludovico,

Parziali: 16-25, 23-17, 21-15, 28-18 Finale 88-73