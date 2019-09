Dopo gli incontri realizzati a Natale dove tanti bambini hanno dipinto le palline in ceramica per il loro albero di Natale, in questo secondo ciclo i piccoli artisti in erba, seguiti dal maestro Giuseppe Buono del laboratorio Creta Rossa e dalle loro maestre di sezione, si divertiranno in occasione della festa del papà a realizzare dei simpaticissimi portafotografie in ceramica, successivamente dipingeranno delle originali campanelle che faranno suonare allegramente durante le feste pasquali e l’ultimo incontro verrà dedicato alla mamma e alla sua festa ma il lavoretto che realizzeremo sarà una sorpresa.



Per partecipare ai laboratori in programma basta organizzarsi in tempo con le proprie maestre di sezione e versare solo una piccola quota di 5 € ( comprensive di tasse e materiale).



La formula vincente di questo progetto è caratterizzata dal fatto che i bambini che non parteciperanno alle attività perché assenti per malattia o per altri motivi personali non dovranno versare la quota di partecipazione.



Tutto questo per andare incontro alle diverse esigenze delle famiglie e perché non debbano farsi carico delle quote per le attività artistiche a cui non hanno preso parte.



Per ulteriori informazioni e modalità di partecipazione si può contattare il laboratorio Creta Rossa al numero di telefono 0873/58492.