I catapultati sono tre, tutti al Senato: Silvio Berlusconi, Gaetano Quagliariello e Antonio Razzi. Ecco le liste del Pdl in Abruzzo. Rimangono forti malumori nel centrodestra. Confermate quasi tutte le indiscrezioni della vigilia riguardo ai catapultati da Roma.

E' tramontata definitivamente solo l'ipotesi Scilipoti. L'ultima giornata di trattative, preceduta da una lettera inviata dai dirigenti abruzzesi al coordinatore nazionale, Angelino Alfano, ha rimescolato le carte e riservato una sorpresa: Sabatino Aracu resta fermo ai box. Non è rientrato il dissenso del presidente della Regione, Gianni Chiodi, che minaccia di uscire dal partito.

La parlamentare sulmonese Paola Pelino mirava a essere capolista al Senato e, invece, è solo terza. L'imprenditrice dei confetti non avrebbe ancora firmato l'adesione alla candidatura.

Nelle liste del Popolo della libertà non ci sono candidati di Vasto e San Salvo. L'unico rappresentante del comprensorio del Vastese è Denisso Cupaiolo, sindaco di San Buono. Ma è in dodicesima posizione alla Camera: non ha nessuna possibilità di essere eletto.

Le liste del Pdl - Camera dei deputati

1 Filppo Piccone

2 Paolo Tancredi

3 Fabrizio Di Stefano

4 Massimo Verrecchia

5 Valeria Misticoni

6 Daniele D'Amario

7 Guido Quintino Liris

8 Francesco Raglione

9 Andrea Parente

10 Luciana Di Marco

11 Manuela Fini

12 Denisso Cupaiolo

13 Massimo Pastore

14 Federico Di Lorenzo

Senato della Repubblica

1 Silvio Berlusconi

2 Gaetano Quagliariello

3 Paola Pelino

4 Antonio Razzi

5 Federica Chiavaroli

6 Antonietta Passalacqua

7 Elicio Romandini