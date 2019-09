Continua il viaggio all’insegna della tradizione abruzzese per le vie della città, San Salvo è stato il palcoscenico perfetto per la rappresentazione del Santo martire San Sebastiano.



I gruppi folcloristici hanno omaggiato la popolazione di canti tradizionali per le vie del centro, beneficiando, in cambio, delle prelibatezze tipiche del territorio, bissando così il successo della serata de Lu Sand’Andonie avvenuta solo pochi giorni prima.

Nelle immagini di Gimomix68 il racconto della serata.