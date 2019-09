Nella seduta del 18 gennaio, la Giunta municipale ha deliberato l’abbassamento del 20% della Tosap: la tassa di occupazione di suolo pubblico. "Era un provvedimento doveroso in questo periodo di crisi del comparto del commercio - afferma il Sindaco Tiziana Magnacca è un modo per sostenere chi lavora, ed in particolar modo i venditori ambulanti, sul cui badget tale tassa pesa in modo significativo. Questa è solo una delle misure messe in atto, a cui necessiterà affiancarne altre, allo scopo di dare organicità al rilancio del commercio e delle attività produttive".