E' una sconfitta che brucia quella rimediata dalla Tcm Group Bts San Salvo contro il Jurassic Volley Chieti. L'esperta squadra teatina riesce ad aggiudicarsi un match importante nel cammino verso la conquista dei play off del campionstao di serie C. La squadra allenata da Giuseppe Del Fra aveva anche iniziato bene la partita. Poi, qualche errore di troppo ha fatto recuperare gli avversari in un primo set lunghissimo, chiuso 30-28 a favore del Chieti.

Gli ospiti riescono ad approfittare del momento negativo dei padroni di casa andando a conquistare anche il secondo parziale con il risultato di 25-19. Non c'è l'aspettata reazione da parte della Bts San Salvo e così il Jurassic ha gioco facile anche nel terzo e ultimo set, vinto 25-23, nonostate alcune modifiche di formazione apportate dal tecnico vastese. L'intera posta in palio va quindi al Jurassic Volley, con i ragazzi della Bts San Salvo attesi ora dalle due ultime prove d'appello per conquistare l'accesso alla fase dei play off.