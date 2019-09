"La mediazione familiare diventi obbligatoria per legge". La egge numero 54 del 2006 ha introdotto nella legislazione italiana un principio importante, quello della bigenitorialità, in base al quale gli ex coniugi divorziati o separati devono continuare a svolgere i ruoli di padre e madre e riconoscersi come tali, instaurando un rapporto di collaborazione e cooperazione per tutti gli aspetti che riguardano l'esercizio della genitorialità". Lo afferma Antonio Borromeo, responsabile vastese dell'associazione

"La raccolta firme serve a chiedere che la mediazione familiare diventi obbligatoria. Si propone come nuova risorsa volta a favorire i genitori in conflitto durante la fase della separazione o divorzio. Il percorso di mediazione deve avere lo scopo di salvaguardare la responsabilità genitoriale in presenza dei figli, soprattutto se minori.