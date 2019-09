Paolo Palomba candidato alla Camera nella lista di Centro democratico. Non in Abruzzo, ma nel collegio Lazio 1. La notizia è ufficiale: il consigliere regionale originario di Schiavi d'Abruzzo e residente a San Salvo è al quarto posto della lista.

Questa volta non è un candidato romano a essere catapultato in Abruzzo, ma un abruzzese viene fiondato nella circoscrizione elettorale che comprende la capitale e l'intera provincia di Roma.

Lo annuncia un comunicato di Centro democratico, il nuovo movimento politico fondato il 28 dicembre scorso da Francesco Rutelli, Bruno Tabacci e Massimo Donadi: "Confermata la candidatura dell'esponente politico originario di Schiavi di Abruzzo.

Scorrendo la lista dei candidati alla Camera in Lazio 1 si trova il nome di Paolo Palomba al quarto posto dopo Donato Renato Mosella, Stefano Pedica e Cristina De Luca. I primi tre esponenti risultano però candidati anche in altre circoscrizioni. Ottime, dunque, le possibilità di essere eletto per l'abruzzese Palomba, grazie anche all'appoggio elettorale che potrebbe derivare dalla numerosa comunità originaria dell'Abruzzo e del Molise che vive a Roma e nella provincia".