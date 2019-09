Il nastro biancorosso con la scritta polizia di stato delimita l'area dell'incendio: 50 metri di via Adriatica sono stati chiusi al traffico nel pomeriggio, dalla chiesa di Sant'Antonio fino all'incrocio con via Roma, perché un'auto è andata a fuoco: è la Renault Clio blu di L.R., pensionato di Vasto. L'allarme è scattato alle 14.04. A quell'ora è giunta la chiamata di emergenza al 115.

Una squadra di vigili del fuoco è partita dalla caserma di via Madonna dell'Asilo e si è precipitata sul posto. Quando sono arrivati in via Adriatica, lungo la balconata orientale di Vasto, i pompieri hanno trovato la vettura paarcheggiata lungo la strada e accostata al marciapiede retrostante gli spalti dell'arena.

La parte anteriore era in fiamme. E' andata completamente distrutta: il rogo ha bruciato paraurti, fanali, vano motore, tutte le parti in plastica e i sedili anteriori.

"Sospettiamo la natura dolosa", dicono gli addetti della sala operativa dei vigili del fuoco di Vasto. "L'incendio, infatti, è stato appiccato in due punti diversi". Indaga la polizia. Sul luogo in cui è avvenuto il fatto si sono portati gli agenti dell'anticrimine e una pattuglia del Commissariato di via Bachelet.