E' una vittoria che vale doppio quella conquistata dalla San Paolo Volley contro la Spadano Volley Castelfrentano. Le ragazze allenate da Mario Baiocco, pur in emergenza viste le tante indisponibilità, hanno sfoderato una grande prestazione riuscendo a conquistare l'intera posta in palio. Le vastesi si presentavano prive del capitano Lucia Caporaso, che a causa di un incidente stradale, fortunatamente non grave, ha una spalla fuori uso.

Baiocco schiera Roberta Mileno e Valentina D'Adamio attaccanti di banda, Claudia Smerilli in cabina di regia, Alessia Pepe opposto, Ginevra D'Ercole e Valeria Bruno centrali. L'allenatore vastese ha poi sperimentato la formula con il doppio libero: Daria Di Blasio e Marina Rotellini si sono alternate nelle fasi di difesa e ricezione.

Primo set con la San Paolo che parte bene, subisce la rimonta delle frentane, ma alla fine riesce a strappare la vittoria per 26-24. La musica non cambia nel secondo parziale. Avvio positivo delle padrone di casa e recupero delle ospiti, che questa volta, però, riescono portarsi avanti sul 24-23. Nelle fasi di gioco che portano la Spadano Volley a mettere l'ultima palla a terra, la schiacciatrice vastese Mileno subisce un infortunio allo stesso ginocchio operato la scorsa stagione. Una brutta tegola per lei e per la squadra, il cui morale scende a terra.

Sul punteggio di 1-1 Baiocco cambia palleggiatrice, concedendo una chance a Francesca Reale, ed inserisce Laura Mascitelli in attacco. Ma le frentane sono brave ad approfittare del momento di sbandamento delle vastesi e si portano avanti, fino al 22-24. Il tecnico vastese manda al servizio Gilda De Felice. Un turno in battuta favorevole, che consente alla San Paolo di annullare due palle set alle avversarie e andare a conquistare la vittoria.

Terzo set che vede la Spadano Volley tentare l'allungo ma, a metà set, le vastesi riprendono in mano il pallino del gioco e vanno a vincere 25-19, conquistando tutti e tre i punti in palio per la classifica. "E' stata una gara difficile- ha commentato Baiocco a fine gara-. Voglio sottolineare la prova di Valentina D'Adamio, che oggi era capitano. Si è letteralmente caricata la squadra sulle spalle, specie dopo l'infortunio di Mileno. Buona anche la prova della palleggiatrice Reale, così come quella dei due liberi. E' stata importante anche la disponibilità di Claudia Smerilli, che ha giocato da opposto, ruolo non suo, per oltre metà set".

Arrivano 3 punti in classifica che sono una boccata d'ossigeno per la squadra del presidente Palombino. "Siamo ad un solo punto dal terzetto delle seconde -spiega Baiocco-, ma con un solo punto di vantaggio rispetto a Loreto (che ha riposato) ed Ortona. La classifica è cortissima. In settimana speriamo di avere buone notizie per quanto riguarda l'infortunio di Mileno, che stava attraversando un ottimo periodo di forma".

I prossimi due turni di campionato saranno molto importanti per il cammino della San Paolo Volley. Prima la sfida con la Teate Chieti, avanti di un punto, poi con l'Ortona che insegue ad una lunghezza. "Due sfide importanti. Le ragazze si stanno impegnando al massimo per cercare di ottenere qualcosa di importante".

La classifica. 32 Pallavolo Teatina; 21 Ciaocarb Arabona Manoppello, Dannunziana Annozero Pescara, Teate Chieti; 20 San Paolo Vasto; 19 Start Ortona Volley, Virtus Loreto Volley; 16 Cordigeri Volley; 12 Spadano Castelfrentano; 7 Tufs Lanciano; 4 Robur Pescara