"Puntiamo a prendere un voto in più del Pdl", lancia la sfida Etelwardo Sigismondi, che conferma le voci circolate nelle ultime ore: si candida alla Camera dei deputati. Terzo della lista di Fratelli d'Italia, il nuovo partito fondato nelle scorse settimane dall'ex ministro Giorgia Meloni insieme a Guido Crosetto. "E' una candidatura di servizio. L'avevo detto: se è necessario per riequilibrare la rappresentanza territoriale nelle liste elettorali, sono disposto a candidarmi. E così è stato. Nelle nostre liste ci sono giovani alla prima esperienza politica e non ci sono paracadutati da Roma. I capilista sono, infatti, entrambi abruzzesi: l'assessore regionale Paolo Gatti alla Camera e il vice presidente della Provincia di Chieti, Antonio Tavani, al Senato. Come dice giustamente Giorgia Meloni, se un partito è grande o piccolo lo decidono gli elettori. Puntiamo a prendere un voto in più del Pdl".