Il Vasto Marina non riesce a dare seguito alle due vittorie consecutive conquistate in campionato. E' il Casalincontrada ad aggiudicarsi la sfida dell'Aragona grazie ad un calcio di rigore. Dopo un periodo tranquillo, la squadra di mister Antonaci non riesce a trovare il guizzo vincente in una sfida sostanzialmente equilibrata.

Diverse occasioni per i padroni di casa con Rossi Finarelli, che però non vanno a buon fine. Al 37° del primo tempo l'episodio che decide il match. Atterramento di un attaccante del Casalincontrada nell'area vastese e il direttore di gara assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Di Camillo, che non sbaglia.

Nel secondo tempo qualche occasione da una parte e dell'altra, ma entrambe le formazioni mostrano imprecisione. Il Casalincontrada difende il vantaggio e lo porta fino al 90°.

VASTO MARINA – CASALINCONTRADA: 0 - 1

Reti: 37’ Di Camillo(rig.)

VASTO MARINA: Gaudino Benedetti Pili(83’ Cesario) Battista Martelli Menna Galiè(46’ Galiè) D’Onofrio Rossi Finarelli Fonseca Riella(74’ Luciano) All. D’Addario (Antonaci squalificato)

CASALINCONTRADA: Pompei Carosella(90’ Fedele) De Luca Di Camillo Campagna Chiavaroli Spadaccini Beniamino Pendenza Bordoni(90’ Di Felice) D’Orazio All. Ronci

Arbitro: Fabio De Dominicis di Pescara (Carmine e Alessandro Martelli di Lanciano)

Ammoniti: Carosella, Battista, Pompei