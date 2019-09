La BCC San Gabriele volley ottiene nel derby con il Lanciano un'importante vittoria esterna nel campionato di serie C. Un'affermazione che riscatta parzialmente la prestazione opaca di domenica scorsa nella sfida casalinga con l'Antoniana. Le vastesi, però, prima di ottenere il successo hanno dovuto soffrire non poco.

Nella prima parte di gara Mariani e compagne sembrano avere vita facile, portandosi facilmente sul 2-0. Le padrone di casa commettono qualche errore di troppo in battuta e attacco, concedendo poi spazio agli attacchi delle vastesi. A metà del terzo set, quando le vastesi sembrano avviarsi verso una facile vittoria, il Lanciano riesce ad invertire l'inerzia del match.

Da quel momento in poi è la squadra guidata da Ettore Marcovecchio a commettere molti errori, lasciando spazio alla rimonta delle frentane. Sul 2-2 si va al decisivo tie-break per assegnare la vittoria. Parte subito bene la BCC San Gabriele, che vola sul 12-4. Il Lanciano però non molla e riesce a rientrare in partita, fino ad arrivare al 12-14. A quel punto è Caterina De Marinis a prendersi la responsabilità dell'attacco decisivo, mettendo a terra la palla che vale set e match. Con i due punti conquistati la giovanissime giocatrici vastesi restano in lizza per l'accesso ai play-off.

Il prossimo impegno sarà mercoledì 23 gennaio alle 20. Nel turno infrasettimanale alla palestra del Centro Sportivo San Gabriele arriverà il Francavilla. Per la BCC San Gabriele sarà un altro importante test per restare nella parte alta della classifica.

La classifica. 36 Antoniana Volley; 31 Costruzioni Papa Altini; 23 Virtus Orsogna, Sambuco Volley; 20 BCC San Gabriele Vasto; 18 Gada group Pescara 3; 16 Volley Ball Lanciano; 14 Termoli Pallavolo; 6 Polisportiva Francavilla; 5 Pallavolo Montesilvano