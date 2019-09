Si ferma la corsa della Vastese 1902. Nella sfida esterna alla Torrse, sul campo di Tocco da Casauria, i biancorossi rimediano una sconfitta per 2-0. Padroni di casa in vantaggio già nella prima frazione di gioco. Dopo appena cinque minuti è Di Fabio ad andare in gol. Su un terreno di gioco in condizioni non ottimali gli uomini di mister Vecchiotti non riescono a trovare le giuste geometrie di gioco.

La Torrese, a caccia di punti per avvicinarsi alla vetta, colpisce anche nel secondo tempo con Ferrandina, fissando il risultato sul definitivo 2-0. Una sconfitta giunta davanti ad una ventina di irriducibili tifosi biancorossi, che hanno seguito, come sempre, la squadra anche in trasferta.

Con la vittoria dell'Acqua e Sapone i biancorossi perdono nuovamente la testa della classifica, proprio a favore della formazione allenata dal vastese Giuseppe Naccarella.

TORRESE – VASTESE: 2 - 0

Reti: 5’ Di Fabio, 54’ Ferrandina

TORRESE: Zampacorta Marulli Speranza Buonvivere Bassano(24’ Leonbruni) Di Fabio Lupone(65’ Di Giuseppe) Pucello Ferrandina(85’ Federico) Coppa Scariti All. Natale

VASTESE: Marconato La Guardia Caruso Luongo Ciarlariello(68’ Alberico) Irmici Della Penna Avantaggiato Aquino Di Vito Di Santo(52’ De Curtis) All. Vecchiotti

Arbitro: Igor Yuri Paolucci di Lanciano (Piccirilli e Di Girolamo dell’Aquila)

Ammoniti: Caruso, Irmici, Speranza, Buonvivere