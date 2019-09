Mattinata di festa in contrada Pagliarelli. Si è rinnovata la tradizionale benedizione degli animali, in occasione della ricorrenza di Sant'Antonio abate (17 gennaio). Le celebrazioni sono iniziate con la deposizione di una corona d'alloro da parte degli uomini del Gruppo comunale di Protezione civile al monumento ai Caduti della Terra, per ricordare tutte le persone che hanno perso la vita lavorando nei campi.

Poi, dopo la Santa Messa, c'è stata la benedizione degli animali. Ce n'erano di tutte le specie: dai cavalli, cani, gatti e persino un pesce rosso. Poi il rinfresco con i prodotti tipici, preparato dal Comitato San Vincenzo Ferreri, che continua a portare avanti con dedizione questa festa tradizionale.

Negli scatti di Costanzo D'Angelo il racconto della festa.