Allenamento questa mattina per la Vastese al campo sportivo dei Salesiani, struttura scelta per la rifinitura perchè domenica alle 14.30 contro la Torrese si giocherà al Comunale di Tocco da Casauria su un campo in terra battuta, un'insidia in più per i biancorossi.

Nella Torrese saranno assenti Pizzola e Sciarra, ma nonostante le defezioni sarà una gara impegnativa, i padroni di casa sono in un buon momento di forma e vogliono fare punti per salire in zona play off. Ad arbitrare l'incontro sarà Igor Yuri Paolucci di Lanciano, coadiuvato dagli assistenti Piccirilli e Di Girolamo dell’Aquila.

Probabile formazione. Tutti disponibili per mister Vecchiotti che in campo dovrebbe mandare Marconato tra i pali, Irmici e Ciarlariello al centro della difesa con Caruso e La Guardia ai lati, a centrocampo Luongo, Avantaggiato e Di Santo, in avanti Aquino con Della Penna e Di Vito.

Mattia Di Santo è stato convocato per una seduta di allenamento dal tecnico della rappresentativa Juniores, Roberto Marcangeli, in programma mercoledì 23 gennaio alle 14.30 al campo sportivo "Poggio degli Ulivi" a Città Sant'Angelo (Pe). Il centrocampista biancorosso potrebbe far parte della rappresentativa che parteciperà al 52° Torneo delle Regioni, che si terrà in Sardegna dal 22 marzo al 30 marzo 2013.

Per quanto riguarda le insegutrici, condizioni climatiche permettendo, l'Acqua&Sapone gioca a Val di Sangro, la Virtus Ortona a Sambuceto contro il San Paolo, mentre la Virtus Cupello in casa contro Lauretum.



Il programma della giornata. Domenica 20 gennaio, ore 14.30. Amatori Passo Cordone-Tre Ville, Caldari-Sambuceto San Paolo, Castiglione Valfino-Spal Lanciano, Penne-Moscufo, Sambuceto San Paolo-Virtus Ortona, Torrese-Vastese, Val di Sangro-Acqua&Sapone, Virtus Cupello-Lauretum, Vis Ripa-Flacco Porto Pescara



La classifica. Vastese 41, Acqua&Sapone 39, Virtus Ortona 37, Virtus Cupello 36, Amatori Passo Cordone, Torrese e Val di Sangro 35, Sambuceto San Paolo 34, Castiglione Valfino e Lauretum 32, Moscufo e Vis Ripa 30, Folgore Sambuceto 25, Tre Ville 21, Penne 18, Flacco Porto Pescara 13, Spal Lanciano 9, Caldari 0.