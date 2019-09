Eugenio Spadano capolista al Senato di Grande Sud, il movimento politico di cui è leader Gianfranco Miccichè, ex ministro del Governo Berlusconi. A tre giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste, nel centrodestra del Vastese emerge il primo nome di peso.

Presidente del Consiglio comunale di San Salvo e fondatore del movimento civico Lista Popolare, che sostiene il sindaco, Tiziana Magnacca, Spadano conferma a ZonaLocale.it che le voci circolate ieri sono fondate: "Io candidato con Grande Sud? E' possibile. Entro lunedì dovremo presentare le liste elettorali, il cui coordinatore regionale (ma non candidato al Parlamento) è Massimo Desiati. Manca ancora qualche ora prima dell'ufficialità, ma è probabile che il mio nome venga inserito al primo posto della lista per il Senato, con chance di essere eletto. Non è un cambio di casacca, visto che alle elezioni comunali dello scorso anno mi sono presentato con la Lista Popolare: sono all'interno del centrodestra, ma non ho aderito al Pdl. E della coalizione di centrodestra fa parte anche Grande Sud, che mi ha offerto la candidatura a Palazzo Madama. E' l'alternativa meridionale alla Lega Nord".