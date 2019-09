Il Comitato regionale abruzzese della Federugby ha stabilito questa mattina di annullare tutte le partite previste nel weekend del 19 e 20 gennaio a causa delle abbondanti nevicate dei giorni scorsi e il perdurare del ghiaccio.



Si sarebbe dovuta giocare l'undicesima giornata di campionato e il Vasto Rugby avrebbe dovuto affrontare una delle società più attrezzate dell’intera regione: la Polisportiva Paganica, la capolista del campionato di serie C e della seconda in classifica nel girone dell’under 20, alle spalle della blasonata L’Aquila.



Notizia postiva per i vastesi che avrebbero giocato con una formazione rimaneggiata fra infortuni e impegni di studio o lavoro, contro l’armata che sta dominando il campionato e che punta alla promozione in serie B.

Adesso è previsto uno stop di due settimane per poi ricominciare contro il Tortoreto il 10 febbraio prossimo.