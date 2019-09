Il Real Tigre vince 3-0 contro l'Audax Palmoli senza correre troppi rischi, anche se il risultato poteva essere più rotondo. Una vittoria che proietta la squadra vastese al primo posto solitario della classifica del girone B del campionato di Prima Categoria abruzzese, in attesa delle partite di domani. La formazione di mister Liberatore, ancora in tribuna a causa della squalifica fino al 31 gennaio, conferma il buon momento di forma, con 11 reti subite ha la difesa meno battuta del torneo e dimostra ancora una volta di poter puntare alla promozione diretta nella categoria superiore. In gol come domenica scorsa i due nuovi acquisti Madonna e Sputore, 5 marcature in 5 partite per quest'ultimo, oltre a Ferrazzo, autore di una prodezza in sforbiciata. La Casolana, al secondo posto con 35, gioca in trasferta contro il Real San Salvo, mentre nel prossimo turno è in programma lo scontro diretto a Casoli.



La cronaca. Su un campo reso pesante dalla pioggia caduta ieri sera il Real Tigre ci mette 12 minuti a chiudere i conti. Al primo minuto gli ospiti perdono Caldore per infortunio e al suo posto entra l'allenatore-giocatore Cianciosi. Il primo gol arriva al 7' quando un bel tiro dalla distanza di Madonna si insacca alle spalle del portiere Labrozzi, quattro minuti dopo ci pensa Ferrazzo a raddoppiare con una sforbiciata, un capolavoro che sorprende tutti, ma non è finita, passano 60 secondi e Sputore firma il tris che porta il risultato sul definitivo 3-0. Gli ospiti provano a reagire, ma hanno di fronte una squadra ben organizzata e molto determinata che non ammette cali di concentrazione e che, nonostante il vantaggio, continua ad attaccare. Al 28' un tiro centrale di Carlucci viene mandato in angolo dal portiere avversario, al 32' Del Negro impegna per la prima volta seriamente Smerilli che devia sopra la traversa. Al 36' buona occasione per Sputore, servito dalla destra da Madonna, solo davanti a Labrozzi calcia di prima e spedisce fuori da distanza ravvicinata.



Nella ripresa si pensa già alla prossima importante sfida di domenica prossima e Chiavaro richiama in panchina i tre diffidati: Sottile, Manzi e Vetta, al loro posto entrano Portellini, Bogatsu e Romilio. Il copione resta lo stesso del primo tempo con il Real Tigre proiettato in avanti in cerca del gol, al 22' Romilio dalla sinistra lancia Ferrazzo che calcia a botta sicura e colpisce in pieno il palo, al 40' è di nuovo Sputore a impegnare l'estremo difensore ospite con un tiro forte che va in corner, poi Di Marco di Teramo fischia la fine, ma la cavalcata del Real Tigre verso il grande obiettivo continua.

Tabellino

Real Tigre-Audax Palmoli 3-0 (3-0)

Reti: 7' Madonna (R), 11' Ferrazzo (R), 12' Sputore (R)



Real Tigre: Smerilli, Sabatini, Manzi (1' st Romilio), Vetta (1' st Bogatsu), Carlucci S., Ferrazzo, Spadaccini, Sottile (1' st Portellini), Di Foglio, Sputore, Madonna. A disposizione Santini, Sanconcordio, Carlucci A., Menabuoni. Allenatore Chiavaro (Liberatore squalificato fino al 31/1)

Audax Palmoli: Labrozzi, D'Adamo, Spinelli, Di Vincenzo, Serafini, Caldore (7' Cianciosi), Del Negro, Sambrotta, Scopinaro, Barisano, Bolognese (33' st Franchella). A disposizione Pagano. Allenatore Cianciosi

Arbitro: Matteo Di Marco di Teramo

Ammoniti: Barisano (A)