La BCC Vasto Basket perde una grande occasione nella gara in trasferta a Taranto. Nella prima giornata del girone di ritorno i biancorossi hanno condotto per quasi tutto il match, salvo crollare nei minuti finali regalando la vittoria al Cus Ionico Taranto. Partita combattuta sin dalle prime fasi, con Ierbs e compagni che hanno cercato di tenere in mano il pallino del gioco e sembrano riuscirci. Il primo quarto li vede avanti per 20-12. Punteggio basso anche nel secondo parziale con i padroni di casa che cercano di recuperare. Al riposo lungo si va con la BCC Basket avanti per 36-31.

Nel terzo quarto i vastesi subiscono il forcing dei padroni di casa, che riescono a pareggiare sul 42-42. Gli uomini di coach Di Salvatore però riescono a ricompattarsi e guadagnare un vantaggio che arriva fino a 13 punti. Poi, però, c'è il black-out dei primi della classe. Il Taranto ha così l'opportunità di avvicinarsi inesorabilmente fino ad ottenere il sorpasso, che manterrà fino alla fine. Il canestro da tre di capitan Ierbs a pochi secondi dalla sirena che fissa sul 69-68 ha il sapore di una beffa. Una vittoria ormai conquistata che è stata letteralmente buttata via. Domani la Gammauto Molfetta ha l'occasione di andare in fuga, mentre la BCC Basket è stata raggiunta dal San Michele Maddaloni a quota 20.