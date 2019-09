Un 26enne di Vasto è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. "Il giovane, la scorsa sera - si legge in un comunicato del Comando provinciale dell'Arma - è incappato in una pattuglia di militari che stava effettuando un posto di controllo alla circolazione stradale. Il 26enne, con precedenti penali, apparso da subito nervoso, è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish. Nella sua abitazione gli uomini dell’Arma hanno poi recuperato altre dosi di stupefacente, sequestrando complessivamente51 grammidi hashish.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Vasto, sempre la scorsa sera, hanno anche denunciato in stato di libertà una casalinga albanese di 40 anni che aveva rubato alcuni cosmetici all’interno del punto vendita Acqua & Sapone di corso Mazzini. La donna è stata bloccata dai militari all’uscita del negozio e nella sua borsa sono stati recuperati i prodotti il cui valore ammonta a circa 40 euro. A richiedere l’intervento dei Carabinieri è stato il personale del negozio che ha avvertito il 112. Immediato l’intervento di una gazzella dell’Arma".