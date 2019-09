Il giovane chitarrista vastese Francesco Valente è in gara nel programma di Radio Uno "Citofonare Cuccarini", condotto dalla celebre Lorella Cuccarini. Il brano inedito "I think of you" è stato già trasmesso in una versione da un minuto nelle scorse puntate del programma, all'interno della rubrica "Mi piace".

Ora è partita una votazione online, sulla pagina facebook del programma (clicca qui) per scegliere il brano che verrà mandato integralmente in onda su Radio Uno e l'artista che verrà intervistato da Lorella Cuccarini.

Per Francesco Valente, che si sta facendo apprezzare in tutta Italia per la sua bravura e il suo talento, è certamente un'occasione importante. Per poter andare avanti chiede quindi il supporto di tutti i suoi concittadini. Per votare è sufficiente andare sulla pagina facebook di Citofonare Cuccarini, e cliccare "mi piace" sul video che lo vede come protagonista.

La puntata in cui è andato in onda il brano di Francesco Valente (scarica)