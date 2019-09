Domenica 20 gennaio alle ore 17.30, l’Orchestra Sinfonica Abruzzese in concerto al Politeama Ruzzi di Vasto con il concerto dedicato a “W. A. Mozart”.



Ecco chi saranno i protagonisti



Ettore Pellegrino violino



Ha iniziato a studiare violino all’età di quattro anni sotto la guida del padre. Si è diplomato nel 1989 con il massimo dei voti e con lode presso il Conservatorio di Musica L. Refice di Frosinone. Si è perfezionato con interpreti di fama internazionale quali: Carmignola, Ayo, Gulli, Vernikov e Grubert. Svolge intensa attività concertistica in formazioni cameristiche e con istituzioni liriche e sinfoniche, sia come spalla che come solista, esibendosi in Italia e all’estero.



In passato, è stato spalla presso l’Orchestra del Gonfalone di Roma e l’Orchestra Regionale del Lazio. Dal 1993 al 1999 è stato spalla nel complesso I Solisti Aquilani. Dal 2000 è spalla stabile presso l’Orchestra Sinfonica Abruzzese e collabora, sempre con il ruolo di prima parte, con l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e con l’omonima Orchestra Filarmonica.



Ha eseguito ed inciso, in qualità di solista, diverse colonne sonore composte dal M° E. Morricone. Ha effettuato incisioni discografiche per Tactus, Naxos, Dynamic, Bongiovanni ed Egea. Da novembre 2010 è docente presso l’Istituto musicale pareggiato G. Braga di Teramo. Dal 2011 è direttore artistico dell’ Istituzione Sinfonica Abruzzese. Da Marzo 2012 è Direttore Artistico del teatro Marrucino di Chieti. Suona con un violino Goffredo Cappa del 1675 proprietà della Fondazione Pro Canale Onlus di Milano.





Danilo Rossi viola



Diplomatosi col massimo dei voti e la lode, a soli vent’anni viene scelto da R. Muti per ricoprire il ruolo che ancora oggi ricopre, di Prima Viola Solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala e della Filarmonica della Scala, divenendo la più giovane prima viola nella storia del prestigioso Teatro milanese. Premiato in una decina di concorsi nazionali e internazionali, viene regolarmente invitato nei maggiori Festival internazionali con prestigiosi musicisti.



È stato inoltre per diversi anni membro del Trio d’Archi della Scala e del Quartetto della Scala. Nel suo repertorio solistico spiccano i Concerti di Bartók e di Walton con la Filarmonica della Scala e R. Muti, il Concerto in Italia di Berlioz, Don Quichote di Strauss con l’Orchestra Verdi di Milano diretta da Riccardo Chailly, con cui è stato solista anche con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, le innumerevoli esecuzioni della Sinfonia Concertante K 364 di Mozart, la Filarmonica di Mosca e l’Orchestra Milano Classica.



In tournée è stato interprete dei Concerti per Viola d’amore di Vivaldi con i Virtuosi di Santa Cecilia. Da 20 anni è presente nelle più importanti Società Concertistiche in Duo con il pianista S. Bezziccheri. Artista di vasta e varia esperienza musicale, ha collaborato con i più grandi jazzisti: da questa esperienza è nato di recente un CD edito da MAP, dal titolo Bach in Jazz col Sante Palumbo Trio e Bruno De Filippi.



Ha fondato il Music Train Quintet insieme ai fratelli Nanni; è già in distribuzione il loro primo CD che si intitola Did you travel at night, ed è di imminente uscita il secondo CD L’Uccello di Fuoco. Numerose le incisioni discografiche solistiche e da camera: di rilievo l’integrale dei Trii di Beethoven, Mozart, Eisler, Webern, la Sinfonia Concertante di Mozart, il Trio di Schumann, il Quintetto di Schubert e Notte trasfigurata di Schoenberg, la Serenata di Beethoven. Suona la magnifica viola Maggini del 1600 appartenuta al grande violista D. Asciolla.

