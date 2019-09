Marco Corvino confermato presidente del consorzio Vasto in Centro, che raggruppa una settantina di esercenti della città antica.

Il nuovo consiglio d'amministrazione - Presidente: Marco Corvino. Vice presidente: Anna Melle. Consiglieri d'amministrazione: Donatella Garbati, Franco Scarano, Giuseppe Di Bussolo, Roberto Memmo e Armando Aganippe.

"Il nuovo cda - si legge in un comunicato di Vasto in Centro - riunitosi il 16 gennaio ha posto l'attenzione, ancora una volta, sul rilancio del commercio nel centro storico. A tal proposito ha deciso,dietro delibera dell'assemblea dei soci di

aderire alla costituenda società consortile per la promozione turistica extra comprensiorale la cosidetta Dmc (destination management company). Ha valutato, inoltre, la ipotesi della realizzazione di un portale web come veicolo pubblicitario e vendita on line, al fine di creare un centro

storico commerciale virtuale. Ovviamente, obiettivi cardine del nuovo cda sono quelli di avere un dialogo sempre più fattivo con le istituzioni e allargare il numero dei soci".