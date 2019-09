Parte da Taranto il girone di ritorno della BCC Vasto Basket nel campionato di divisione nazionale C. Biancorossi in viaggio verso la Puglia, con la voglia di iniziare questa seconda parte di campionato così com'era iniziata la prima. Tante cose sono cambiate in queste 13 giornate già disputate. Allora, nelle sfida del PalaBCC, i tarantini si trovarono di fronte una squada inaspettata che riuscì ad avere la meglio.

Oggi è creciuta la consapevolezza nei loro mezzi da parte dei vastesi ma allo stesso tempo anche gli avversari saranno ben più attrezzati per affrontare la capolista. Sarà una sfida difficile, perchè il Taranto, a 4 lunghezze di distanza dalla BCC Basket, sarà pronto a far valere il fattore campo per conquistare un successo. Coach Di Salvatore durante la settimana ha preparato la sfida curando ogni dettaglio, come suo solito. Tutti disponibili i suoi giocatori, eccezion fatta per Cimini, ancora alle prese con guai fisici.

La sfida è di quelle che valgono doppio, se non di più. Con una vittoria dei biancorossi il Taranto si troverebbe staccato di sei punti dal vertice, una distanza che inizia a farsi considerevole. C'è poi da osservare con attenzione la sfida tra Juvetrani e Molfetta. Posizioni di classifica speculari rispetto alle due contendenti di oggi e una classifica che, nelle sue posizioni di vertice, inevitabilmente in questo turno subirà delle modifiche che potrebbero rivelarsi interessanti.