L'associazione “Connect”, nuova realtà aggregativa giovanile vastese, impegnata nell'informazione e promozione sociale e culturale, presenta l'esposizione “Anatomia Onirica”, mostra di opere inedite dalla fantasia della giovane autrice Laura Trivilini. L'inaugurazione è prevista per oggi, sabato 19 Gennaio, presso l'Amenàbarcafé, in via Santa Maria 24 a partire dalle ore 23.00.

La serata ospiterà l'esibizione live dell'hard rock band di Vasto “Blind Vision”. I disegni esplorano le forme del corpo femminile in prospettiva surreale e saranno esposti fino a domenica 27 gennaio per chiunque voglia passare a vederli.



Per ulteriori informazioni:

Facebook