Il vento teso che spazza il litorale vastese sta creando problemi al porto di Punta Penna. Sospese le attività di scarico di una nave commerciale ormeggiata nel bacino e carica di merci di vario tipo, di cui effettua il cosiddetto trasporto alla rinfusa.

"Si tratta di normali procedure che vengono seguite quando c'è vento", assicura il tenente di vascello Giuliano D'Urso, comandante della guardia costiera.

All'autorità marittima sono giunte notizie riguardanti una nevicata in corso a Ortona, dove c'è il porto più importante della regione. In giornata la perturbazione potrebbe spostarsi verso Sud. Per questo, permane lo stato di massima attenzione. I pescherecci della flottiglia di Punta Penna sono tutti fermi, ormeggiati al molo di levante.