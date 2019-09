Apre i battenti la sede elettorale del Partito Democratico in vista per le prossime elezioni politiche. Sabato 19 gennaio, alle 18, l’appuntamento è in via Perth 4 a Vasto. Saranno presenti i candidati del territorio, Maria Amato alla Camera dei Deputati e Angelo Pollutrial Senato della Repubblica, la candidata alla Camera dei Deputati Gianna Di Crescenzo l’onorevole Anna Paola Concia (candidata al Senato), il senatore Giovanni Legnini(candidato alla Camera) e il Segretario regionale del partito, Silvio Paolucci. La sede di Vasto sarà il centro di coordinamento della campagna elettorale sul territorio, oltre ad essere uno spazio in cui si terranno dibattiti, incontri con i candidati ed eventi culturali.