Da ieri sera il Vastese è stato investito dalla prima ondata di maltempo del 2013. In un inverno che fino ad ora aveva fatto registrare temperature ben al di sopra delle medie stagionali, irrompono pioggia e freddo sulla costa. E neve sull'entroterra.

Primi scantinati allagati nella notte a Vasto Marina. In base alle previsioni meteo, oggi la neve potrebbe posarsi anche sulla fascia costiera. Nevicate miste a pioggia saranno possibili nelle prossime ore sia su Vasto che su San Salvo.

Nel porto di Punta Penna le imbarcazioni hanno rinforzato gli ormeggi.

Piano neve - "E' stato approntato ed è operativo il Piano neve". Lo annuncia il vice presidente della Provincia di Chieti, Antonio Tavani. "Quest’anno le aree di intervento, che riguardano i circa 1800 chilometri di strade, sono state suddivise in lotti. Le operazioni di sgombero della neve saranno eseguite o direttamente con uomini e mezzi della Provincia, o da ditte esterne che però utilizzano mezzi della Provincia o direttamente da ditte esterne. La Provincia impiegherà 25 capi cantonieri e 36 fra agenti stradali e coordinatori.

La presenza sempre maggiore di ditte esterne è dovuta sia al mancato turn over del personale sia al fatto che non riusciamo a rinnovare il parco mezzi. Tuttavia crediamo di aver migliorato il servizio e con il lavoro e il sacrificio di tutti sarà possibile garantire un servizio efficace e il più possibile capillare in caso di nevicate. Lancio un appello ai sindaci affinchè continui quel rapporto di collaborazione che abbiamo già sperimentato e che dimostra di funzionare".