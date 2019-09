I paesi del Vastese nella notte e nelle prime ore del giorno sono stati imbiancati dalla neve. La perturbazione prevista dai meteorologi è arrivata sul centro-sud, portando temperature basse e precipitazioni a carattere nevoso. A Cupello, dove sono state scattate le immagini, una sottile coltre bianca ha ricoperto case, terreni e auto. Le strade sono libere e si circola senza problemi, anche se c'è da fare attenzione al ghiaccio.

Anche in molti altri centri dell'entroterra i fiocchi sono scesi sin dalla tarda serata di ieri. Altre nevicate sono previste per tutta la giornata odierna, anche se non dovrebbero essere abbondanti. Sulla costa potrebbe scendere qualche fiocco, ma senza creare particolari disagi.