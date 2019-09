Quella de de Lu Sand’Andunie è una ricorrenza molto sentita nella nostra zona, anche a San Salvo, come a Vasto e nel Vastese, si è celebrata la ricorrenza de Lu Sand’Andunie, protagonisti i vari gruppi itineranti di persone, che hanno girato per le vie della città, vestiti come la tradizione impone, cantando brani popolari ricevendo in cambio prodotti tipici e non solo.



Nelle immagini di GioMix68 il racconto della serata.