Luigi D’Eramo, segretario regionale del partito, assessore provinciale e consigliere comunale all’Aquila, guida la lista alla Camera dopo i leader del movimento Storace e Buontempo, mentre Giandonato Morra, componente della direzione nazionale, assessore regionale, apre la lista al Senato.

Questa mattina a Pescara, nel corso di una conferenza stampa in cui sono intervenuti anche simpatizzanti e sostenitori, La Destra Abruzzo ha ufficializzato la squadra che correrà alle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio prossimi.

“Siamo molto fiduciosi – hanno dichiarato D’Eramo e Morra – Abbiamo costruito liste eterogenee, rappresentative del territorio regionale. E lo abbiamo fatto proprio noi, avendo ricevuto delega piena dalla direzione nazionale”.

Hanno tenuto a precisare la loro autonomia, i leader locali storaciani, consapevoli di guidare un movimento solido, in continua crescita e dai principi chiari.

“La Destra in Abruzzo – ha proseguito il segretario D’Eramo – continua a raccogliere adesione e consenso. Siamo il secondo partito della coalizione di centrodestra e abbiamo la reale opportunità di rappresentare, con la garanzia della nostra storia, l’Abruzzo nei due rami del Parlamento”.

“Ci stiamo battendo – gli ha fatto eco Morra –, e continueremo farlo, per restituire centralità decisionale e politica alle persone: solo noi possiamo scegliere se e come restare in Europa e quale futuro disegnare per il nostro Paese e per il nostro Abruzzo”.

D’Eramo e Morra hanno, poi, presentato il resto della squadra. La lista per la Camera é così composta: 1. Francesco Storace, 2. Teodoro Buontempo 3. Luigi D'Eramo, 4. Anna Maria Rita Guarracino, 5. Massimo Di Giacinto, 6. Alessandro Baldati, 7. Salvatore Patierno, 8. Cristiano Villani, 9. Giuliano Brunetti, 10. Antonio Di Gianvittorio, 11. Tiziano Genovesi, 12. Roberto Rosa, 13. Andrea Russo, 14. Vincenzo Calvisi. La lista per il Senato: 1. Giandonato Morra, 2. Sabrina Bocchino, 3. Vito Colonna, 4. Paolo Damiano, 5. Angelo Sarra, 6. Bruno Di Ciano, 7. Rodolfo Del Vecchio.

D'Eramo e Morra si sono, infine, soffermati sui punti fondanti il programma de La Destra che é "nato dallo spirito di restituire centralità al popolo e a quelle politiche che pongono il cittadino al centro dell'azione amministrativa. In questa direzione vanno le nostre iniziative: contrasto al signoraggio bancario, alla casta e alla speculazione; rilancio dell'economia e delle politiche sociali, prima di tutto per gli italiani, e quindi per gli stranieri; parola al popolo sul fiscal compact attraverso un referendum; una giustizia giusta e la legittimazione dei nostri concittadini a scegliere se e come restare in Europa. Queste sono le maggiori tematiche suscitate dalla volontà di impegnare con proposte concrete la politica per uscire dalla crisi e a dire no ai dettami della Bce".

(Comunicato stampa La Destra)