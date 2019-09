"Regole ferree, certe, uguali per tutti. E non baracche davanti a tutti i bar". Mario Olivieri mette i paletti. I dehors, i gazebo riscaldati con tavolini per i clienti dei locali, "li vogliamo fare", afferma l'assessore al Commercio del Comune di Vasto, "ma si era detto e stabilito in Consiglio comunale che avremmo dovuto chiedere il parere della Soprintendenza ai beni architettonici perché, nel redigere il regolamento, dobbiamo partire da quelle indicazioni sull'estetica delle strutture e sul rispetto dei luoghi storici. E' quello che abbiamo fatto. E' chiaro che, per questo inverno, non faremo in tempo".

Il regolamento - "Abbiamo detto sì ai dehors. Li vogliamo fare - afferma Olivieri - ma stabilendo regole ferree, certe e uguali per tutti. Alla Soprintendenza abbiamo chiesto delle indicazioni su dove possono essere installati i gazebo e dove no. E su come devono essere fatti. Una cosa è certa: non vogliamo vedere baracche davanti a tutti i bar. Sulla base delle prescrizioni di tutela delle bellezze storiche della città, stileremo il regolamento. E lo faremo rispettare da tutti".