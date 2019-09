Sul comunale di S. Eusanio del Sangro il Vasto Sud soffre di vertigini e non sa approfittare dello scivolone della capolista Palena che a Fara S. Martino perde per 1-0. La sosta natalizia era molto temuta da Mister Francesco Paolo Acquarola sia per qualche squalifica sia perchè la squadra prima della pausa andava a gonfie vele e si fa sentire sulle gambe dei biancorossi che partono subito in svantaggio dopo pochi minuti causa una disattenzione difensiva.



Subito dopo l’infortunio a Pascuccio a centrocampo obbliga il mister a ridisegnare tatticamente la squadra. Il Vasto Sud regala l’intera prima frazione di gioco ai padroni di casa del Borgorosso che al 25’ raddoppiano grazie ad un’autorete sfortunatissima di Salvatore. Nonostante gli errori e soprattutto la non lucidità nella finalizzazione si contano almeno quattro palle gol non sfruttate prima del riposo.



La ripresa vede in campo un’altra squadra, trasformata e vogliosa di dimostrare le proprie potenzialità. Al 20’ del secondo tempo è Nico Sabatini, migliore in campo, che accorcia le distanze dopo innumerevoli occasioni sciupate dall’attacco biancorosso, in questa occasione, più che mai con le polveri bagnate. Dopo pochi minuti è Lucci a ribadire in rete in un’azione da calcio d’angolo. Il Vasto Sud preme ancora e vuole il risultato pieno, incoraggiato anche dai numerosi supporters al seguito e lo ottiene al 40’, ma purtroppo il giudice di gara in preda ad un fallo di confusione annulla ingiustamente.



A tempo scaduto il Borgorosso approfittando dell’ennesima disattenzione difensiva trova la rete del sorpasso insperato e roccambolesco, lasciando a fine gara i Biancorossi alle recriminazioni. Da lodare la seconda frazione di gioco con una reazione veemente e caratteriale, ma se il Vasto Sud vuole ambire alle prime posizioni non si può lasciar scappare queste incredibili occasioni.



Lunedì 21 gennaio sul Comunale di Cupello ci sarà l’importantissimo match di alta classifica contro il Guardiagrele, dove i biancorossi faranno di tutto per rimediare al passo falso di domenica.



Formazione Vasto Sud: Mastronardi, Ciccotosto, Salvatore, Forte, D’Ermilio, Bruno, Pascuccio , Fiore, Rossi, Lucci, Palumbo. A disposizione: Sabatini, Raspa, Potente. Allenatore Francesco Paolo Acquarola. Accompagnatore Gileno.



Classifica: Palena 23; Vasto Sud D’Adamo; Guardiagrele; S. Giovanni Tornareccio 22; Fara S. Martino 18 ; Altino 17; Villa Scorciosa 14; Virtus Araba Fenice; S. Liberata Frisa 13; Borgorosso 12; Virtus Frentana 4; Fossacesia; Delphinus 3.

