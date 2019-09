Dopo la pubblicazione del primo video in cui Francescopaolo D'Adamo, e soprattutto sua madre Elena, mostravano la preparazione del sanguinaccio, in tanti hanno chiesto come si prepara questa antica ricetta della tradizione. Oggi le norme ne impediscono al preparazione per la vendita, ma in questa versione casalinga la signora Elena mostra le fasi della lavorazione, ovviamente servendosi di prodotti (in particolare il sangue del maiale), di qualità. E' la prima di alcune puntate in cui Francescopaolo D'Adamo ci proporrà alcune preparazioni tradizionali.