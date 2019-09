Scatta il piano d'accumulo neve sull'autostrada A14, dove da ieri sera è stato d'allerta. Già nelle ore notturne gli agenti della polizia autostradale di Vasto Sud stanno monitorando la situazione sul tratto di loro competenza, che va da Ortona a Poggio Imperiale.

E proprio a Ortona i poliziotti hanno verificato che esiste la situazione più delicata. "La neve non è tanta, ma ci stiamo adoperando per evitare forti rallentamenti e ingorghi di mezzi pesanti", spiegano gli addetti della sala operativa di Vasto Sud. "In Abruzzo il tratto in cui c'è più neve è quello compreso tra Ortona e Giulianova".

Si raccomanda la massima prudenza.