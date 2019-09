Il Comune di Vasto è assente dalle dinamiche contributive pubbliche per lo sviluppo sostenibile e per il miglioramento di vita delle zone di pesca ammissibili, nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca". Nicola Del Prete e Davide D'Alessandro (Fli), intervengono, con una interpellanza protocollata oggi, sulle ripetute assenze del Comune di Vasto nelle sedi istituzionali ed operative dove si decide dei finanziamenti ai Comuni per oltre un milione di euro complessivi del Fondo Europeo per la Pesca messi a disposizione, attraverso i Gruppi di Azione Costiera, per rafforzare la competitività delle zone di pesca; promuovere l'ecoturismo senza determinare un aumento dello sforzo di pesca; diversificare le attività mediante la promozione della pluri-attività dei pescatori, creando posti di lavoro aggiuntivi all'esterno del settore della pesca; aggiungere valore ai prodotti ittici; sostenere le infrastrutture e i servizi per la piccola pesca e il turismo a favore delle piccole comunità che vivono prevalentemente di questa economia.



"Se non siamo parte attiva degli incontri scaturiti dalla costituzione di questo gruppo di lavoro nell'ambito della Costa dei Trabocchi - si interrogano i due consiglieri comunali di Fli - come si può pensare di dare una mano ai nostri pescatori restando fuori dalle dinamiche finanziarie di questo settore che l'Europa e la Regione Abruzzo stanno sostenendo? Ci pare di capire, dunque, che Vasto intende rimanere fuori dalle potenzialità del Bando del PO FEP relativo all'aree GAC della Regione Abruzzo denominata Costa dei Trabocchi.



E' questo un chiaro segnale che la promozione turistica e le opportunità di sostegno alle piccole imprese delle pesca che possono migliorare le nostre strutture produttive legate al mare ed alla sua sostenibilità, non sono più, da qualche anno, tra i pensieri del Comune. L'amministrazione comunale non è fatta solo di politica "conservativa", ma di dinamismo amministrativo, basato sulla capacità degli amministratori di intercettare ogni possibile forma di finanziamento e di consegnare alla operatività queste conoscenze che ci vengono dalle politiche comunitarie. Vasto - concludono i due consiglieri comunali - in questo settore è colpevolmente immobile".