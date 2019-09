Una commessa voleva bloccarlo. Lo ha rincorso fino al cinema Globo. Poi il rapinatore è fuggito. E' un uomo dall'età apparente di trent'anni. E' entrato nel Conad City di via Alfieri con una sciarpa sul volto per non farsi riconoscere.

Ha estratto un coltello da cucina, con la lama lunga per tagliare il pane, e ha intimato a una cassiera di consegnargli i soldi. Lei, Giuseppina Panico, ha avuto un attimo di esitazione, forse ha pensato di reagire ma poi, per evitare guai peggiori, gli ha consegnato il denaro: 2mila 500 euro. Il bandito è uscito ed è scappato a pidi.

Un'altra commessa, Arianna Marchesani, ha iniziato a rincorrere il rapinatore fino a cinema Globo. Poi ha lasciato perdere. "L’ho inseguito senza pensarci – racconta – una reazione istintiva, la mia, ma, purtroppo, ho perso le tracce del bandito, che si è dileguato a piedi in una traversa di via Michetti".

E' accaduto attorno alle 19.45. Oltre al personale, nel punto vendita c'era una sola cliente. La donna ha visto materializzarsi un incubo che già aveva vissuto: in passato aveva assistito a una rapina in farmacia.