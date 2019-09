Domenica 13 Gennaio a San Vito Chietino si è svolta la festa della Fidal Abruzzo e la ASD Podistica San Salvo è stata l'assoluta protagonista in quanto ha trionfato nel duplice circuito regionale, ovvero sia in Coppa Abruzzo, che nel Corri Adriatico 2012,

Nel 2012 la formazione guidata dal Presidente Michele Colamarino è riuscita a trionfare in questi due circuiti podistici regionali nella speciale classifica a squadre, dopo aver inanellato una serie impressionante di vittorie nelle varie cittadine abruzzesi, bissando così la vittoria del Corri Adriatico del 2011.



La squadra sansalvese, sponsorizzata dalla Pasquarelli Auto, è sempre stata presente in tutte le tappe dei due circuiti, organizzandone anche una (la 8ª si è disputata a San Salvo con il Memorial "Dino Potalivo"), da primavera, con la Maratona di Martinsicuro, all'autunno inoltrato a Castelnuovo Vomano, dove gli atleti sansalvesi hanno matematicamente conquistato la vittoria.



Oltre alla maiuscola prestazione di squadra, anche in campo individuale ci sono state delle belle soddisfazioni per gli atleti della Podistica San Salvo, sia in campo femminile che in quello maschile. Infatti nella sezione femminile, nelle rispettive categorie, sono state premiate: Daniela Carissimo, Nubia Stella ,Grazia Evangelista, Maria Brindisi, Antonella Sanese, Lucci Mafalda e Cervone M. Stefania. In campo maschile sono saliti sul podio a ritirare premi dalla locomotiva umana sansalvese Nicola Manes ,ai bravissimi:

Vincenzo Del Villano, Massimo Miri, il giovane promettente Paolo Manarino , Generoso Leonzio, Antonio Donatelli, Sandro Palombo, Davide Criti, Fidelibus Gianmichele, Marraffini Gabriele, Mariani Arnaldo,Troiano Domenico, Brindisi Luigi, Di Vaira Evanio, Colamarino Michele, Vicoli Antonio Tiziano, D'Aloisio Maurizio,Di Cesare Nicolas, Passucci Silvio, Miri Nicola, Grifalconi Vittorino, Pagliarone Mario e Profeta Sergio.



Il finale è stato tutto colorato di bianco azzurro tant'è che sia lo speaker della manifestazione Roberto Paoletti, che il Presidente Federale ed i Responsabili dei due circuiti Nasuti e Pomponio hanno applaudito gli atleti sansalvesi che, nell'occasione, si sono distinti nel cantare e rallegrare la giornata di festa.



Il portavoce della Podistica San Salvo